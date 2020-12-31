تماشيا مع قرارات مجلس الوزراء لمواجهة كورونا.. عروض المهرجان القومي للمسرح المصري بدون جمهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قررت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثالثة عشر برئاسة الفنان القدير يوسف اسماعيل ، استكمال عروضه يومي الخميس ٣١ ديسمبر 2020 و الجمعة 1 يناير 2021 بدون جمهور ، وبحضور لجنة التحكيم فقط ، وذلك تماشيا مع قرارات مجلس الوزراء بتشديد الاجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة الكورونا .

وسيختتم المهرجان القومي للمسرح المصري فعالياته يوم السبت 2 يناير 2021 وسيقتصر الختام علي توزيع الجوائز وكلمة لرئيس المهرجان، ثم إعلان الجوائز بالمسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية بحضور الفائزين بها .

الدورة الثالثة عشر بدأت يوم 20 ديسمبر 2020 وهي تحمل اسم دورة "الآباء"، واحتفل فيها المهرجان بمرور 150 عاما على المسرح المصرى الذى يؤرخ له منذ عام 1870 م وضمت اللجنة العليا للمهرجان 13 عضوا من أجيال مختلفة وتخصصات متنوعة فى مجال المسرح، وهم: الفنان القدير يوسف إسماعيل "رئيسا للمهرجان" وعضوية كل من الفنان القدير أشرف عبد الغفور والدكتورة هدى وصفى والفنان محمد رياض والناقد جرجس شكرى والمخرج حمدى حسين بكرى والفنانة هايدى عبد الخالق ، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم وهم المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى، والدكتور فتحي عبدالوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والفنان إسماعيل مختار، رئيس الادارة المركزية للبيت الفني للمسرح "مديرا للمهرجان"، والدكتور هيثم الحاج على، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان القدير ياسر صادق، رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح وتتولي تلك اللجنة رسم السياسة العامة ووضع خطط العمل للمهرجان قبل انطلاقه.