"سيلفي" مي سليم وهايدي موسى أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

إسراء عبد الفتاح

نشرت الفنانة إسراء عبد الفتاح صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أبيض.

إنتصار

نشرت الفنانة إنتصار صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بجوار "شجرة الكريسماس".

إيناس مكي

نشرت الفنانة إيناس مكي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان قصير، نالت الصورة إعجاب متابعيها.

مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت مي في الصورة بشكل أنيق، مرتدية "جيب" قصير.

شيماء سيف

نشرت الفنانة شيماء سيف صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إستجرام"، ظهرت فيها بمكياج جذاب.

صبري فواز

نشر الفنان صبري فواز صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها وهو جالس بجانب "شجرة الكريسماس" داخل منزله.

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بشعر كيرلي قصير.

نورهان

نشرت الفنانة نورها صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها أمام "حمام سباحة".

هايدي موسى

نشرت المطربة هايدي موسى صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"جيب" قصير.

كارلا حداد

نشرت المذيعة اللبنانية كارلا حداد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان ملون قصير، حازت الصورة على إعجاب متابعيها.