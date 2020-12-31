"قيامة عثمان 40" أحداث الحلقة 40 من مسلسل قيامة عثمان عبر موقع النور مجاناً

لمتابعة الحلقة 40 من مسلسل قيامة عثمان كاملة على قناة atv التركية المالكة لحقوق العرض لمسلسل عثمان بن ارطغرل، حيث يبدأ عثمان في تأسيس الدولة العثمانية، ووفقا لما تحدث عنه الغازي ارطغرل مع ابنه عثمان بوعده أن يحافظ على القبيلة واهلها وأن ينشر العدل، مما يؤكد أن الغازي ارطغرل كان يريد أن يكون عثمان هو الوريث لأمانته في سيادة القبيلة ولكن هل سوف يصدق أخيه صافجي وعمه دوندار بذلك ويساعدوا عثمان

في غزواته وفتوحاته، وسوف تصمات هازال على ان يكون دوندار ليس سيد القبيلة كما تريد، كما أن بامسي والغازي عبد الرحمن كان يعلم جيدا من سيكون السيد الجديد للقبيلة.

الحلقة 40 من قيامة عثمان على atv التركية، نقدم لكم أحداث مسلسل قيامة عثمان كاملة الحلقة الأربعون لما تحملة من تفاصيل مثيرة عقب موت الغازي ارطغرل الحلقة الماضية قبل أن ينطق بإسم الوريث لسيادة القبيلة بعده، مما يجعل الطميع ينتشر بين عائلة الغازي ارطغرل، ولكن سوف ينجح بامسي من امتصاص غضب الجميع وأن يبلغ وصية الغازي ارطغرل لأبنائه، سوف تكون الحلقة 40 من المؤسس عثمان مثيرة ومميزة جدااا، تابعونا عبر موقعنا كاترولنيا لكي ننشر لكم تسريب قيامة عثمان الحلقة 40 مترجمة وكاملة.