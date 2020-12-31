(طريقة) مشاهدة حفل محمد حماقي عبر "تيك توك"

في حدث مميز من نوعه، يحتفل الفنان محمد حماقي بليلة رأس السنة مع جمهوره بتقنية "أون لاين"، وذلك في حفل غنائي على سفح الأهرامات عبر تطبيق الفيديوهات الشهير "تيك توك".

يذاع الحفل مساء الخميس في الساعة الـ 12 إلا خمس دقائق، عبر التسجيل على صفحة "TikTokmena_live" ، حيث سيتم عرض الحفلة بالكامل عليه

لينك الصفحة لمشاهدة الحفلة

لم تكن هذه هي المشاركة الغنائية الأولى لحماقي بتقنية "أون لاين"، حيث شارك سابقاً بفقرة غنائية في حفل "صوت بيروت"، الذي أقيم مساندة لضحايا انفجار

بيروت الذي حدث خلال يوليو الماضي، بجانب مجموعة من نجوم الغناء العربي أبرزهم"راغب علامة، مايا دياب، سعد لمجرد، الشاب خالد، غسان صليبا، حاتم عمور، لطيفة، بلقيس، مساري، آدم، جو أشقر"، بالإضافة إلى مغنيي العالم الغربي، أبرزهم "آلان ووكر، والموسيقي ريد ون، كريج ديفيد، رودج".

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يعتبر الحفل هو ثاني الأنشطة الاحتفالية لحماقي خلال الاحتفالات برأس السنة، حيث أحيا الأسبوع

الماضي حفل جماهيري في إحدى المناطق التبرفيهية الشهيرة في دبي، وشهد الحفل تفاعل جماهيري كبير بالرغم من قلة عدد الحضور تطبيقاً للإجراءات الوقائية ضد كورونا والتباعد الاجتماعي، وقدم حماقي وصلته الغنائية على مدار الساعة ونصف تقريباً.

وفي نفس السياق، يستعد حماقي لطرح ألبومه الغنائي الجديد في صيف 2021، بعد أخر ألبوماته "كل يوم من ده" الذي تم طرحه في يناير 2019، وحقق نجاح جماهيري ضخم، ونسبة استماع عالية على مختلف المنصات الموسيقية الشهيرة.

يذكر أن حماقي قد طرح مؤخراً أغنية "هو ده حبيبي"، والتي سجلت أكثر من 8 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "]وتيوب، من كلمات:تركي آل الشيخ، ألحان:عمرو مصطفى، توزيع:ريهاب.