(كلمات) أغنية محسود لـ عمرو دياب كاملة

أصدر الهضبة عمرو دياب، أغنية "محسود"، من ألبومه الجديد "ياأنا يالاء"، وذلك عبر إحدى المنصات المويقية الشهير، إضافة إلى البرومو الخاص بها على مختلف حسابات دياب الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.

تحميل ألبوم "ياأنا يالاء" لعمرو دياب كامل

الأغنية من كلمات:تركي آل الشيخ، ألحان:خالد عز، توزيع:عادل حقي، وتقول كلماتها "محسود على عودك يا جميل على دقة عود اتمايل ميل بعد اللي انا دقته.. كله بيجي بوقته قدامنا طول الليل مواويل .. أنا وانت بميت لمه.. مش محتاجين لمه لما بشوفك بنسى انا

مين يا جمال قتال.. ده لا شافت عيني ولا جه ع البال

وعلى ده الحال.. وياك علطول.. مرتاح البال.. العود ملفوف.. جنبك والاقيني عليك ليه ملهوف متروحش بعيد.. مبسوطة العين.. بحلاوة الشوف".

"محسود"، هي الأغنية التاسعة من ألبوم دياب الجديد،حيث طرح 8 أغاني منه تدريجياً، على مدار مايقرب من أسبوعين وهم "بعد طرح 8 أغنيات من ألبوم الهضبة وهم"فاكرني ياحب، بتهزر، من العشم، يادلعو، عايز أعمل زيك،

تحميل أغنية محسود

ياأنا يالاء، وانا معاك، طبّل".

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قدم دياب "محسود "للمرة الأولى، في أحد حفلاته الخاصة، للمرة الأولى، التي من المفترض أن تتضمن ألبومه الجديد، من كلمات: تركي آل الشيخ، ألحان: خالد عز،

كانت أحدث ألبومات دياب "سهران" الذي طرحه في مطلع العام الجاري، وضم 16 أغنية، من بينها 12 أغنية جديدة، منها "هايعيش يفتكرني، سهران، مهرجان، يا روقانك، يوم تلات، عم الطبيب، جميلة، جامدة بس"، إضافة إلى 4 أغانٍ تم طرحها في الأشهر الأخيرة من عام 2019، هي "بحبه، يوم تلات، أول يوم في البعد، قدام مرايتها".