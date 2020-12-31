(محسود)..طرح الأغنية التاسعة من ألبوم ياأنا يالاء لـعمرو دياب

طرح الهضبة عمرو دياب، "محسود"، احدث أغنيات ألبومه الجديد"ياأنا يالاء"، وذلك من خلال حسبابته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

الأغنية من كلمات:تركي آل الشيخ، ألحان:خالد عز، توزيع:عادل حقي.

وقد طرح دياب برومو سابق لها منتصف الشهر الجاري، وأطلق تحدي بإسمها شارك فيه عدد كبير من نجوم الغناء، أبرزهم "{امي صبري، رامي جمال، أحمد جمال، مي فاروق، وائل جسار،..وغيرهم". إضافة إلى بعض محبيه ومتابعيه.

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"محسود"، هي الأغنية التاسعة من ألبوم دياب الجديد،

حيث طرح 8 أغاني منه تدريجياً، على مدار مايقرب من أسبوعين وهم "بعد طرح 8 أغنيات من ألبوم الهضبة وهم"فاكرني ياحب، بتهزر، من العشم، يادلعو، عايز أعمل زيك، ياأنا يالاء، وانا معاك، طبّل".

الاستماع إلى أغنية محسود

قدم دياب "محسود "للمرة الأولى، في أحد حفلاته الخاصة، للمرة الأولى، التي من المفترض أن تتضمن ألبومه الجديد، من كلمات: تركي آل الشيخ، ألحان: خالد عز،

تقول كلماتها "محسود على عودك يا جميل، علىدقة عود اتمايل ميل، أدامنا طول الليل مواويل، محسود على عودك يا جميل، على دقة عود اتمايل ميل، أناوأنت بميت لمة، مش محتاجين لمة، لما بشوفك بنسى أنا مين".

كلمات أغنية محسود كاملة

كانت أحدث ألبومات دياب "سهران" الذي طرحه في مطلع العام الجاري، وضم 16 أغنية، من بينها 12 أغنية جديدة، منها "هايعيش يفتكرني، سهران، مهرجان، يا روقانك، يوم تلات، عم الطبيب، جميلة، جامدة بس"، إضافة إلى 4 أغانٍ تم طرحها في الأشهر الأخيرة من عام 2019، هي "بحبه، يوم تلات، أول يوم في البعد، قدام مرايتها".

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