الإعلامية كارين سلامة تنضم إلى أسرة “صوت بيروت إنترناشونال”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 31 ديسمبر 2020 01:10 صباحاً - منذ 46 دقيقة آخر تحديث: 31 - ديسمبر - 2020 12:10 صباحًا كارين سلامة أعلنت الإعلامية المميزة وصاحبة الحضور الأنيق كارين سلامة في منشور على حسابها عبر منصة انستغرام انضمامها إلى “صوت بيروت إنترناشونال” ببرنامج “مع السلامة”. وكتبت سلامة في منشورها ” أعلن انضمامي الى منصة صوت بيروت إنترناشونال ببرنامج #مع_السلامة قريبا جدا

والله ولي التوفيق.” وكان قد انضم إلى موقع “صوت بيروت انترناشونال” في الفترة الأخيرة نخبة من إعلاميي الصف الاول ليكونوا شركاء في تحقيق الهدف الذي يسعى اليه الموقع الا وهو جعل صوت بيروت ولبنان مسموعا في جميع انحاء العالم.

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