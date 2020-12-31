جورج نعمة يتحدث لأول مرة عن لقائه مع السيدة فيروز

كتبت أسماء لمنور في الخميس 31 ديسمبر 2020 01:10 صباحاً - منذ ساعتين

لطالما كان لقاء السيدة فيروز حلماً لكل شخص يهوى الفن الأصيل.

وفي هذا السياق، تحدّث الفنان اللبناني جورج نعمة مع هشام حداد خلال مقابلته في برنامج “لهون وبس” عن هيبة اللقاء بالسيدة فيروز وتجربته الغنائية معها.

فقد كشف أنه كان منذ نحو 14 سنة ضمن الكورس الخاص بها وشارك معها في حفلات عدّة، وتحّدث عن “الهيبة” التي تحيط بها عند دخولها أي مكان، واصفاً الشعور “بالقشعريرة القوية”.

وأشار جورج نعمة ضاحكاً الى أنه صافحها مرّة واحدة فقط في احدى المرات، حتّى أنه قام بتصوير يده بعدها للذكرى.

في هذا العام، أثار لقاء السيدة فيروز بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ونشر حساب السيدة فيروز في تغريدة عبر “تويتر”، صورًا من اللقاء الذي جمع عصفورة الشرق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم أمس الإثنين في منزلها بالرابية.

وقلّد الرئيس الفرنسي السيدة فيروز وسام جوقة الشرف الفرنسي وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا، فيما أهدته فيروز لوحة فنية.