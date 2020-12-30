أمير المصري: كنت محظوظًا بالمشاركة في Star Wars

متابعة بتجــــــــــرد: كشف النجم أمير المصري في حديثٍ خاص مع مجلة “روتانا” عن أصعب فيلمٍ قدمه، والصعوبات التي واجهها خلال مسيرته.

واعتبر أمير نفسه محظوظًا على الصعيد المهني، مؤكداً أنه يسعى دائماً إلى تقديم أعمالٍ تحاكي قصصاً إنسانية.

كما وصف مشاعره تجاه المشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي، وتحدث عن أحلامه وتفاصيل أخرى، تابعوها في الحوار الآتي.

أمير المصري في فيلم Limbo

حدثنا عن فيلم “Limbo”؟

كان شرفاً كبيراً لي أن أشارك في مهرجان القاهرة السينمائي في بلدي، من خلال هذ الفيلم البريطاني الذي ألعب فيد دور البطولة.

هل كان العمل على هذا الفيلم سهلاً بالنسبة إليك؟

بصراحة هذا أصعب دور جسدته في حياتي حتى الآن. وواجهت صعوباتٍ كثيرة جداً بيني وبين نفسي.

وقابلت عدداً من اللاجئين، وكان لا بد أن أتدرب على عزف العود؛ لأن عمر، دوري في الفيلم، عازف عود.

ماذا كان رأي الصحافة العالمية في الفيلم؟

فوجئت كثيراً برأي النقاد في بريطانيا وأميركا، الذين قيّموا الفيلم بدرجةٍ عالية جداً، خصوصاً ناقد جريدة الغارديان بيتر برايد شو.

وهو المعروف عنه عدم إعجابه بكثيرٍ من الأعمال، لكن المفاجأة أنه منح الفيلم درجة 5 نجوم، وهي أعلى درجات التقييم.

أتمنى إن شاء الله أن يعجب الفيلم الجمهور المصري عند مشاهدته.

ماذا عن الأحلام؟

ما هي أحلامك؟

أريد أن أنفذ أعمالاً تبقى في تاريخ السينما مثل “Star Wars: The Rise of Skywalker”، الذي كنت محظوظاً جداً بالمشاركة فيه.

وأريد أيضاً أن أمثل أدواراً وقصصاً إنسانية، تتكلم عن الواقع وهذا ما حققته في فيلم “Limbo”.