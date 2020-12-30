بعد الجدل الكبير.. إيقاف مسلسل “ضحايا حلال” المُتّهم بالترويج لـ”البيديوفيليا”

متابعة بتجــــــــــرد: بعد الضجة، صدر عن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية بيان أعلنت فيه عن إيقاف مسلسل “ضحايا حلال”.

جاء ذلك على خلفية جدل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي تسبب بردود فعل عنيفة وهجوم من متابعين بعد عرض مشهد في العمل يتضمّن زواج مراهق من امرأة في عمر والدته، من طريق زواج المسيار، ما دفع البعض إلى اعتبار أنّ المسلسل يروّج لـ “البيديوفيليا”.

كما سجلت تعليقات بأنّ المشهد مقتبس عن الفيلم الإيطالي “مالينا” لمونيكا بيلوتشي، والذي يروّج لوجود علاقات جنسية خارج مؤسسة الزواج.

أما البيان، فأعلن إيقاف العمل، إذ جاء فيه: “اطلعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع على المحتوى الذي يعرضه مسلسل (ضحايا حلال) الذي يبث من خلال تطبيق “شاهد” المشفّر، وتبين عدم إجازة المسلسل من الهيئة، وعدم مراعاة ضوابط المحتوى الإعلامي، ما يعد مخالفة لنظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية”.

يُذكر أنّ المسلسل من تأليف نور الشيشكلي، وإخراج أحمد مدحت، وإنتاج MBC STUDIOS.