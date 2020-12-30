بيلي أيليش تخسر 100 ألف متابع في نصف ساعة!

متابعة بتجــــــــــــرد: شاركت المغنية بيلي إيليش في تحدي “انشر صورة” عبر “إنستغرام” يوم الاثنين 28 كانون الأول (ديسمبر)، وأثارت ضجة كبيرة عندما طلب أحد متابعي الفائزة بعشر جوائز غرامي مشاركة صورة “رسم تفخر به” عبر خاصّية الستوري، وشاركت بصفحة من أحد دفاترها تحتوي على مجموعة من النساء العاريات وأشكال تشبه الثعابين، بحسب موقع “إي أونلاين” الأميركي.

وعلّقت النجمة البالغة من العمر 19 عاماً: “هذا الرسم على الأرجح. أحب الأثداء”. وبينما وجدت بيلي المنشور مضحكاً، فإن الآلاف من متابعيها خالفوها الرأي. في الواقع، بعد أقل من ساعة لاحظ أحد متابعيها أن النجمة خسرت بالفعل نحو 100 ألف متابع بعد نشر الصورة لينخفض عدد متابعيها من 73 مليوناً إلى 72.9 مليوناً.

ويذكر أنّ الفنانة حذرت معجبيها خلال الأسبوع الماضي بالتوقف عن السخرية من شعرها الأخضر وإلا فلن تطلق ألبومها المقبل.