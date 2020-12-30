حفيد عمر الشريف ينشر صورة مع فنانة إسرائيلية وهذا تعليقه

متابعة بتجـــــــــرد: أثار حفيد الفنان العالمي الراحل، عمر الشريف جونيور الجدل مرة جديدة أثناء وجوده في إسرائيل، وذلك عبر إعلانه الانضمام لفريق عمل المسلسل الإسرائيلي “The Baker and The Beauty”. ونشر صورة له من تل أبيب الى جانب الممثلة الإسرائيلية روتم سيلا من كواليس تصوير المسلسل وعلّق: “نحن ننظر إليك يا عاصي… بدون فوتوشوب”. وكان عمر جونيور قد أثار جدلاً واسعاً سابقاً خلال تصريحات صحافية كشف فيها عن ميوله للمثلية الجنسية، بخاصة في طلبه الزواج من الفنان البريطاني سام سميث، بعدما نال جائزة الأوسكار عن أفضل أغنية، حيث كتب في تغريدة على حسابه الرسمي في “تويتر”: “سام سميث أنت رجلي. أحبك. تزوجني”.

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