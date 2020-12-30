عبدالمجيد عبدالله يجرد سيفه بالغناء ويدعو للتسامح

متابعة بتجــــــــــــرد: لم يكن عام 2020 سهلاً على الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله بعدما فقد والدته وتعرّض لحملة تنمر قاسية على موقع “تويتر”، ليتجه مساء أمس للجمهور ويطلب منه بدء العام الجديد بالحب والتسامح. إذ نشر عبر حسابه الرسمي: “أيام قليلة وينتهي هذا العام بكل أفراحه وأحزانه وتنطوي صفحاته معلناً بداية عام جديد، فلنبدأ هذا العام بالحب والتسامح”.

أيام قليلة ويـ نتهي هذا العام بـ كل أفراحه وأحزانه وتـ نطوي صفحاته معلناً بداية عام جديد .فلـ نبدأ هذا العام بـ الحب والتسامح.

وتأتي كلمات عبدالله بعدما وجّه رسالة لمن واساه وقدّم التعزية له بوفاة والدته.

وكتب حينها: “لكل من قدّم لنا التعزية الصادقة والمواساة الحسنة في وفاة والدتي المرحومة بإذن الله السيّدة تقيه بنت أحمد أبو طالب، نسأل الله تعالى العزيز الرحيم أن يجنّبكم الشّـر، وأن يحفظكم من كل مكروه”.

من ناحية أخرى، أطلق عبدالمجيد عبدالله عبر “يوتيوب” أغنية جديدة حملت اسم “جردت سيفك” وهي من كلمات جنان وألحان أحمد الهرمي وتمكنت من الوصول إلى أكثر من 680 ألف مشاهدة في أقل من يومين.

وكان عبدالمجيد عبدالله قد نشر بيت شعر على حسابه في “تويتر” ليتبين أنه للمستشار السعودي تركي آل الشيخ، بعدما علق آل الشيخ على التغريدة قائلاً: “كلام مين هذا الحلو يا مجيد”، ليرد عليه عبدالمجيد عبدالله: “كلام حبيبي ونور الوسط الفني والترفيه أبو ناصر”، فيما يبدو أنه تعاون قريب بينهما.