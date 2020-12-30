يسرا اللوزي بعد التنمر على ابنتها: "مش زعلانة.. وأتمنى نتقبل اختلافنا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجهت الفنانة يسرا اللوزي، الشكر لكثير من المصريين بعد رفضهم التنمر عليها وابنتها.

وقالت يسرا اللوزي خلال مداخلة هاتفية لفضائية "النهار" المصرية: "عاوزة أشكر كل الناس، مش ملاحقة على الرسائل اللي بتجيلي، واللي أنا اتعرضت له ولا حاجة من اللي بيتعرض له الأهالي والأطفال، وأنا بسمع قصص مرعبة".



وأضافت: "والله مش زعلانة خالص وأتمنى كشعب نتقبل الاختلافات ونتقبل أي طفل مهما كانت مشكلته"، موضحة أنها تحاول المشاركة دائما في حملات التوعية بتربية أبنائنا من ضعاف السمع.





وتابعت: "اتبسطت إن دس فرصة الناس تشوف التعليق، وأوضح المعلومات، ومن جوايا متضايقتش"، مردفة: "في الأول المرحلة صعبة ومش عارفة أتصرف إزاس لكن الواحد مشس في طريق معين وبقى شايف الموضوع مبقاش بعتبره حاجة مضايقاني".

ولقنت الفنانة والنجمة يسرا اللوزي درسا فى فنون الرد والأخلاق، على أحد متابعيها عبر حسابها على إنستجرام، وصفها بأنها "أم الطرشة"، فى عقب حلقتها فى برنامج "معكم" على قناة CBC مع الإعلامية منى الشاذلي، مشيرة إلى أنها فخورة بأنها أم لطفلة صماء ستصبح إنسانة متفوقة ومثقفة وتعتمد على نفسها بدون أن تكون عبئا على أحد، مقدمة توعية بخصوص مصطلح "الطرش".

وأضافت يسرا اللوزي: "شكرًا على ذوق حضرتك، أنا قررت استغل كلامك اللطيف عشان أقدم شوية توعية بخصوص هذا المصطلح، أولا المصطلح الصحيح والمقبول هو الصم وضعاف السمع وليس الطرش أو البكم، ثانيًا أحب أعبر عن فخري بكوني والدة طفلة صماء، لأنها علمتني حاجات كتيرة جدا وبقيت بني آدمة وأم أحسن بسببها، وأنا متأكدة إنها هتطلع إنسانة مثقفة ومتفوقة ومش هتبقى محتاجة مساعدة من حد عشان تحقق أحلامها".





وأضافت يسرا: "ثالثا.. البنت الصماء دي هي اللي ألهمتني إني أتكلم فى البرامج وأطالب بالكشف المبكر للمواليد اللي على أساسه كل المصريين هيتعملهم كشف سمع عند الولادة، وده المفروض يشاهم بشكل إيجابي فى حياة عائلات كتير وهيسمح للأطفال الصم وضعاف السمع، إنهم يلاقوا الدعم منذ الصغر عشان يقدروا يتعلموا كويس ومايبقوش عبء على حد، بل بالعكس هيكونوا قادرين يندمجوا فى المجتمع (المريض للأسف)".

وتابعت يسرا: "بالتالي الطفلة الصماء دي، ليها إنجازات أثرت على شعب كامل، رغم إن عمرها 6 سنين، ياريت توضح لي بقى.. حضرتك أنجزت إيه فى حياتك؟.. شكرًا".