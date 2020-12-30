بالصور.. إلهام شاهين وإسعاد يونس في العرض الخاص لـ"حظر تجول"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أقيم العرض الخاص لفيلم "حظر تجول"، بإحدى دور العرض في القاهرة، بحضور الفنانة الكبيرة إسعاد يونس منتجة العمل.

حضر العرض أبطال وصناع العمل، إلهام شاهين والمخرج أمير رمسيس والفنان أحمد مجدي، والفنان الفلسطيني كامل الباشا، ومهرة مدحت.







كما حضر العرض الخاص، الفنان تامر فرج والإعلامية جاسمين طه زكى، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، خاصة أن الفيلم يناقش قضية زنا المحارم، وهى قضية شائكة بطلتها طفلة.

فيلم "حظر تجول" عرض لأول مرة فى المسابقة الرسمية للدورة الـ 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والذي اختتم فعالياته خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، وحصلت إلهام شاهين على جائزة أفضل ممثلة عن تقديمها لشخصية "فاتن".





الفيلم تدور أحداثه حول فاتن، التي تخرج من السجن بعد 20 عاما، لارتكابها جريمة مريعة، ويعود الفيلم إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجوال بمصر، والذي أجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ليلى والتي تعرضها لمحاكمة ثانية بحثاً عن إجابات لأسئلة مسكوت عنها، لتمر الليلة في محاولة كل منهما لتقبل الأخرى.





الفيلم بطولة إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدي ومحمود الليثي، والفلسطيني كامل الباشا الحاصل على جائزة أفضل ممثل في الدورة الـ 74 من مهرجان فينيسا السينمائي الدولي عن فيلم قضية رقم 23.

الفيلم تصوير عمر أبو دومة، تصميم أزياء ناهد نصرالله، موسيقى تصويرية تامركروان، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.



