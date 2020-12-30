شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة ايمان السيد بين متابعة أعمالها ومعاناة آلام فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعيش الفنانة الكوميدية ايمان السيد فترة نقاهة حاليا، حيث عانت على مدار اليومين الماضيين من إضطرابات قوية في ضربات القلب، وضيق التنفس نتيجة إصابتها بفيروس كورونا منذ أيام، وأعلنت إيجابية تحاليلها خلال الأيام الماضية من خلال حسابها بموقع "فيس بوك".

الفنانة ايمان السيد

وأعربت إيمان السيد عن استيائها الشديد من الكوميكسات التى تشير للفيروس، وأن هذه الكوميكسات كانت فى البداية تضحكها، ولكنها الآن لا تحبها، وقالت إنه من الممكن أن يكون سبب ذلك معاناتها مع المرض.

الفنانة ايمان السيد

وأوضحت السيد، أن أكثر ما يضحكها حاليا هو فقدانها حاسة الشم والتذوق، كما نصحت الجميع باتخاذ الإجراءات الأحترازية والوقائية تفاديا للإصابة بالفيروس.

فى سياق مختلف، يعرض حاليا للفنانة إيمان السيد، مسلسل "إسعاف يونس" الذى يعرض حاليا على منصة WATCH IT ، و تدور أحداثه في 10 حلقات، وكشفت إيمان السيد عن تفاصيل دورها في المسلسل فهى تلعب دور ممرضة الدكتور يونس و الذى يجسده بطل العمل محمد أنور و الذى يخوض أول بطولة مطلقة له.

كما تستعد الفنانة إيمان السيد إلى المشاركة في مسلسل "اللى مالوش كبير" و هو بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، و الذى من المقرر عرضه في رمضان 2021 ، و يقوم بكتابة العمل عمرو محمود ياسين و إخراج مصطفى فكرى.

و كانت أخر أعمال إيمان السيد دورها كخادمة في مسلسل "و نحب تانى ليه" الذى عرض رمضان الماضى ، مع النجمة ياسمين عبد العزيز و النجمة سوسن بدر و الفنان كريم فهمى ، و ضم المسلسل الكثير من المشاهد الكوميدية التي تفاعل معاها الجمهورو أحبها خاصة مشاهدها مع الفنان سليمان عيد الذى قدم دور حارس المنزل و جمعتهم حالة إعجاب و لكن بشكل كوميدى.

و كما تقدم بطولة مسرحية "أبى فوق الشجرة" والتي تتناول فكرة علاقة الآباء بالأبناء ولكن بشكل كوميدى ، وكانت ستقدم ضمن مشروع مسرح الأون لاين التي يتم تصويرها وبثها علي قناة وزارة الثقافة ، و لكن تم تحويلها لتعرض عرض جماهيرى على مسرح السلام، و المسرحية من إنتاج المسرح الحديث و إخراج إسلام إمام.