شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء عبد الخالق يكشف دور "المتحدة للخدمات الإعلامية" فى تطوير الدراما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان ضياء عبد الخالق، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لديها رؤية وأهداف ووجهة نظر تسعى دائما لتحقيقها، موضحا أن هناك نموذجا مهما للدراما وهو مسلسل الاختيار، مشددا على ضرورة أن يستمر هذا المنوال لتقديم نماذج أبطال حقيقية.

وأضاف الفنان ضياء عبد الخالق، خلال برنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن المتحدة للخدمات الإعلامية استطاعت أن تحقق نقلة مهمة على مستوى التقنيات التكنولوجية الحديثة في دراما، والاهتمام بتقنية الصورة.

وتابع الفنان ضياء عبد الخالق: أجد أن الدراما عليها الاهتمام بتقديم النماذج المشرفة، ولدينا الريادة في نماذج لأبطال حقيقيين مثل ما حدث في مسلسل الاختيار، ومصر تاريخها ملئ بالبطولات الحقيقية لتوجيه شبابنا وأبطالنا لنموذج تاريخى ونماذج لا تنتهى.