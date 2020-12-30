شكرا لقرائتكم خبر عن جون بيشوب يعلن إصابته بـ"كورونا": أسوأ مرض عانيت منه على الإطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم الكوميدي جون بيشوب عن إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، اليوم الأربعاء، مؤكدا أنه تم تشخيص إصابته بالفيروس التاجي في يوم عيد الميلاد، وفقا لما ذكره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وشارك الفنان البريطاني جون بيشوب البالغ من العمر 54 عامًا جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على انستجرام، صورة من إخطار يثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد، معلقا :"حدث ذلك في يوم عيد الميلاد.. لقد كان هذا أسوأ مرض عانيت منه على الإطلاق".



الممثل جون بيشوب عبر انستجرام

وأضاف النجم العالمي :"صداع لا يصدق، وآلام في العضلات.. انعدام الشهية، غثيان، دوار، تعب مزمن بشكل لا يصدق. أنا وزوجتي غير المدخنين وهذا قضى علينا. أعلم أن الإحصائيات تشير إلى معدل بقاء بنسبة 99.9٪ ، لكن هذا لا يعني أنني أتمنى هذه التجربة على أي شخص. حافظ على سلامتك".

وأظهر الإخطار الذي نشره ويحمل اسمه وتاريخ ميلاده، أنه ذهب للاختبار عشية عيد الميلاد، وثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد بعد إجراء الاختبار.

جون وميلاني متزوجان منذ عام 1993، وانفصلا لمدة 18 شهرًا قبل أن يجتمعا مرة أخرى فيما بعد. وانجب الزوجان 3 أبناء وهم جو (26 عامًا) ولوقا (24 عامًا) ودانيال (22 عامًا).