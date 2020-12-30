رئيس القومى للمرأة وإسعاد يونس مع إلهام شاهين فى العرض الخاص لـ"حظر تجول"

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم مساء اليوم، الأربعاء، العرض الخاص لفيلم "حظر تجول"، بإحدى سينمات القاهرة وحضر العرض أبطال وصناع العمل النجمة إلهام شاهين والمخرج أمير رمسيس والفنان أحمد مجدى، والفنان الفلسطينى كامل الباشا، ومهرة مدحت، كما حضرت الفنانة الكبيرة والمنتجة إسعاد يونس لتهنئة صناع الفيلم على العرض الخاص، والفنان تامر فرج والإعلامية جاسمين طه زكى، والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، خاصة أن الفيلم يناقش قضية زنا المحارم، وهى قضية شائكة بطلتها طفلة.

فيلم "حظر تجول" عرض لأول مرة فى المسابقة الرسمية للدورة الـ 42 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، والذى اختتم فعاليات خلال شهر ديسمبر الحالى، وحصلت إلهام شاهين على جائزة أفضل ممثلة عن تقديمها لشخصية "فاتن".

الفيلم تدور أحداثه حول فاتن التى تخرج من السجن بعد عشرين عاما، بسبب ارتكابها جريمة مريعة، ويعود الفيلم إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجوال بمصر، والذي أجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ليلى والتي تعرضها لمحاكمة ثانية بحثاً عن إجابات لأسئلة مسكوت عنها، لتمر الليلة في محاولة كل منهما لتقبل الأخرى.

الفيلم بطولة إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدي ومحمود الليثي، والفلسطيني كامل الباشا الحاصل على جائزة أفضل ممثل في الدورة الـ 74 من مهرجان فينيسا السينمائي الدولي عن فيلم قضية رقم 23، الفيلم تصوير عمر أبو دومة، تصميم أزياء ناهد نصرالله، موسيقى تصويرية تامر كروان، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.

كما أن الفيلم يعيد إلهام شاهين إلى السينما بعد غياب 4 سنوات منذ تقديمها آخر أفلامها "يوم للستات"مع المخرجة كاملة أبو ذكرى، الذى عرض للمرة الأولى فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى إضافة إلى عرضه فى العديد من المهرجات وحصد العديد من الجوائز.