شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس استعداد نانسى عجرم لحفل رأس السنة مع تامر حسنى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت النجمة اللبنانية نانسى عجرم، عبر أستورى حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، صورا وفيديوهات من كواليس استعدادها لحفل رأس السنة الذى ستحييه فى مصر مع النجم تامر حسنى، على أن يذاع الحفل على قنوات أون والحياة بدون جمهور.



نانسى عجرم

وظهرت نانسى عجرم وهى تغنى "زى ما كون اتثبت قصاد منّك بعد ما رتّبت كلام أقوله" وتفاعل معا فريق العمل.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، قررت الاحتفال بليلة رأس السنة، بتنظيم حفل يحييه كل من المطرب تامر حسني والنجمة نانسي عجرم على أن يذاع الحفل في قنوات أون والحياة، بدون حضور الجماهير.

من جانبه قال المهندس حسام صالح المتحدث الرسمى باسم المتحدة للخدمات الإعلامية إن الحفل سيتضمن أهم وأجمل أغنيات تامر حسنى ونانسى عجرم.

وأضاف أن تامر مرسى، كان شديد الحرص على إرضاء كل أذواق المشاهد المصرى، والمنافسة بين القنوات، وعلى ذلك تحضر قنوات DMC و CBC مفاجآت أخرى للجمهور المصرى والعربي فى ليلة رأس السنة .