شكرا لقرائتكم خبر عن أمور ساهمت فى نجاح أول بطولات محمد أنور "إسعاف يونس"..من الفكرة لضيوف الشرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الفنان محمد أنور أول بطولة مطلقة له خلال مسيرته الفنية من خلال مسلسل "إسعاف يونس"، والذى يعرض على منصة watch it، حيث يلقى العمل ردود فعل إيجابية فور طرحه مع مناقشته أمور عديدة بصورة كوميدية تطرق لها خلال 5 حلقات تم عرضها حتى الآن، وتفاعل معها متابعو العمل على وسائل السوشيال ميديا المختلفة.

المسلسل الذى يناقش قصة طبيب شاب اسمه "يونس" يحاول جاهداً إثبات نفسه والتغلب على تحديات عديدة يقابلها أبرزها وصفه بالفشل بعدما أغلقت عيادته كنتيجة لعدم تمكنه من دفع الإيجار لعدم إقدام أى مريض عليه يجد ضالته فى أبلكيشن باسم "إسعاف يونس".



بوستر مسلسل إسعاف يونس

وهى الفكرة التى يحاول أنور استغلالها لتحقيق حلمه كأشهر طبيب في مصر ليقع فى مواقف كوميدية عديدة، التفت لها صناع المسلسل مثلما ظهر بعدة نقاط أبرزها بالسطور التالية.

فى ذاكرة السينما العديد من الأعمال التى برزت الكوميديا بها من خلال مواقف كوميديا قائمة على التحدى بين محاولة أبناء الحارة على الزعامة، مثلما حصل فى أفلام مثل عنتر ولبلب من بطولة شكوكو، بالإضافة إلى فيلم طاقية الإخفا والمواقف الطريفة بين توفيق الدقن وعبد المنعم إبراهيم، الأمر الذى يحصل خلال "إسعاف يونس" ما بين شخصيتى محمد أنور ومحمد على رزق.



جانب من التعليقات

في كل حلقة يظهر ضيف شرف جديد يطل على المسلسل، وهو الأمر الذى ساهم في إنجاحه، خاصة أن هؤلاء الضيوف لم يظهروا لمجرد الظهور فحسب وإنما برز كل منهم بدور مميز خلال الأحداث ملائم لشخصيته مثلما حصل مع الفنان أحمد فهمى، عبير صبرى، مصطفى خاطر، أمير كرارة.



جانب من التعليقات على المسلسل

كما لقت حلقة ظهور أمير كرارة خلال الأحداث بشخصيته الحقيقية "باشا مصر" تفاعلا كبيرا مع متابعى العمل انعكست على السوشيال ميديا.



تعليقات على المسلسل

الفكرة الجديدة للمسلسل القائمة على أبلكيشن إسعاف يونس، في حد ذاتها فاجأت جمهور المسلسل ومشاهديه، حيث تم تقديمها للمرة الأولى في عمل فنى لطبيب تضطره الظروف للذهاب بتلك الطرق الكوميدية إلى المرضى، وهو الأمر الذى ساهم في إنجاح أولى بطولات محمد أنور خلال مسيرته الفنية الذى ظهر فيها بثوب مختلف وشكل جديد تماماً عما سبق وقدمه من قبل.



مسلسل إسعاف يونس وجانب من التعليقات

امسك متحرش

كما تطرق المسلسل خلال إحدى حلقاته إلى واحدة من الظواهر المنتشرة على السوشيال ميديا، وهى مشاركة البعض خلال هاشتاجات من شأنها أذية أشخاص دون علم حقيقة الأمور، الأمر الذى تعرض له بحلقة تطرق فيها إلى اتهامه بالتحرش للدرجة التى دفع كل من حوله للشك فيه، بهاشتاج "امسك متحرش"، قبل أن يتراجعوا عن الأمر فيما بعد بعدما ثبتت براءته.

مسلسل "إسعاف يونس" من بطولة محمد أنور، سارة سلامة، هشام محمد شرف، محمد علي رزق، إيمان السيد، منة عرفة، هناء الشوربجي، أحمد محارب، حسين حجاج، وآخرين، ومن إخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول طبيب يجسده محمد أنور، لديه طموحات وأحلام يتمنى تحقيقها، ومع تتابع الأحداث يدخل في قصة حب مع سارة سلامة.