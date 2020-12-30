شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رياض يلتقى محمد إمام فى مسلسل "النمر" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد الفنان محمد رياض بشكل رسمي على المشاركة في بطولة مسلسل "النمر" بطولة النجم محمد إمام، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، من تأليف محمد صلاح العزب ، وإخراج شيرين عادل، حيث يلتقى رياض للمرة الأولى مع محمد إمام في الدراما التليفزيونية، وجاء ترشيح رياض من خلال المخرجة شيرين عادل، خاصة أن المسلسل تدور أحداثه في إطار صعيدى، ويعد رياض أحد أهم الممثلين الذين يتقنون اللهجة الصعيدية.

وفى السياق ذاته، أوشكت المخرجة شيرين عادل على الانتهاء من كافة التحضيرات والاستعدادات للمسلسل، وتفاصيل الشخصيات الرئيسية والثانوية، خاصة أنه تم التعاقد مع كل من هنا الزاهد، نرمين الفقى، وأحمد عبد الله محمود، وبيومى فؤاد وأحمد خالد صالح، بالإضافة إلى عدد آخر من الفنانين الشباب للمشاركة فى العمل.

وكان آخر مسلسل قدمه محمد رياض هو "بت القبائل" بطولة النجمة حنان مطاوع، وعمرو عبد الجليل، وشارك في بطولته كل من محمود عبد المغنى، منه فضالى، سميرة عبد العزيز، اشرف عبد الغفور، وأخرون، تأليف شاذلى فرح، إخراج حسنى صالح.