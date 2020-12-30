شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فهمى: حالتى الصحية تتحسن وأجرى مسحة جديدة بعد 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان كريم فهمى لـ"الخليج 365" عن تطورات حالته الصحية بعد إصابته بفيروس "كورونا" الأسبوع الماضى، موضحاً أن حالته تتحسن بشكل كبير بعد العزل المنزلى واتباع البروتوكول العلاجى مع أحد الأطباء، مشيراً إلى أنه يستعد لعمل مسحة جديدة بعد 3 أيام متمنياً أن تكون سلبية.

وكان كريم فهمى قد قال في مداخلة هاتفية في برنامج مساء dmc مع الإعلامي رامى رضوان، إنه يعتقد أن أعراض الإصابة بكورونا تختلف من شخص إلى آخر، مشيرا إلى أن الأعراض التي ظهرت عليه هى تكسير في الجسم وعدم القدرة على الحركة، بالإضافة إلى جفاف في الزور.



كريم فهمى

وأكدا فهمى أنه عزل نفسه في حجرة خاصة وزوجته تناوله الطعام من باب الحجرة، ويأخذ طعامه وهو مرتدي الكمامة وأنه يتابع مع أحد الأطباء بعد خضوعه لتحليل الدم وتأكد إصابته بالفيروس، لافتاً أن تجربة الإصابة بالفيروس هى تجربة صعبة للغاية ولكن لابد من التفاؤل.

ووجه كريم فهمى، رسالة إلى جمهوره، طالبهم بالتفاؤل وبث روح الأمل وعدم نشر أو الالتفات إلى الأخبار السلبية في ظل انتشار الوباء، وكتب كريم فهمى، عبر حسابه بموقع تويتر:" تفاءلوا شوية يخرب بيت التشاؤم اللي أنا شايفه، أنا عندي كورونا وفي عزل وبقولكم تفاءلوا"..كفاية نشر أخبار سلبية، (تفاءلوا بالخير هتلاقوه والعمر لو يجري الحقوه وسدو باب مفيهوش أمل مش أي حد تصدقوه".



كريم فهمى

وصور كريم فهمى جزءا كبيرا من فيلم "جارة القمر" حيث يقوم ببطولته ويشاركه سوسن بدر، بيومي فؤاد، محمد الشرنوبي، ومن تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري كما ينتظر طح فيلمه "ديدو" الذى انتهى من تصويره مؤخراً، ويشارك في بطولته حمدى الميرغني، ومحمد ثروت، وهدى المفتي، بيومى فؤاد، وضيوف الشرف أحمد فهمي، هشام ماجد، وشيكو، وتأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج كريم السبكي.