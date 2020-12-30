شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف ودعت سميرة سعيد 2020.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ودعت الفنانة سميرة سعيد العام 2020 بطريقتها الخاصة، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمى على "انستجرام" مقطع فيديو جديد ظهرت فيه تمارس الملاكمة وتوجه اللكمات على "boxing bag"، معلقة :" وأنا اتخيل أمامى 2020.. هل لديكم طريقة افضل لوداعها؟".

وتحرض النجمة سميرة سعيد، على مشاركة جمهورها مقاطع فيديو توثق بعض أنشطتها اليومية، إلى جانب جلسات تصويرها بإطلالاتها المختلفة، حيث ظهرت قبل ذلك بجانب دراجة قديمة وفى جلسة تصوير أخرى ظهرت بجانب سيارة كلاسيكية قديمة.



الفنانة سميرة سعيد

يذكر أن آخر ما طرحته النجمة سميرة سعيد، هو غناء تتر مسلسل "لما كنا صغيرين" للنجمة ريهام حجاج، الذى حقق نجاحًا كبيرًا، كتب كلماتها أمير طعيمة، ولحنها مدين ومن توزيع نادر حمدى، بالإضافة إلى طرح كليب أغنية "قط وفار"، التى تعاونت خلالها لأول مرة مع الموزع الموسيقى البريطانى ذى الأصول المصرية محمد النابلسى، عبر قناتها بموقع يوتيوب.



سميرة سعيد تودع 2020



سميرة سعيد



سميرة سعيد تودع 2020