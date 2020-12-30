شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا اللوزي بعد التنمر على ابنتها: "مش زعلانة وأتمنى نتقبل الاختلافات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة يسرا اللوزي، الشكر لكثير من المصريين بعد ردودهم على من تنمر عليها وابنتها، قائلة: "عاوزة أشكر كل الناس، مش ملاحقة على الرسائل اللى بتجيلى، واللى أنا اتعرضتله ولا حاجة من اللى بيتعرضله الأهالى والأطفال، وأنا بسمع قصص مرعبة".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، على فضائية "النهار"، مع الإعلامى تامر أمين: "والله مش زعلانة خالص وأتمنى كشعب نتقبل الاختلافات ونتقبل أي طفل مهما كانت مشكلته"، موضحة أنها تحاول المشاركة دائما في حملات التوعية بتربية أبنائنا من ضعاف السمع.

وتابعت: "اتبسطت إن دى فرصة الناس تشوف التعليق، وأوضح المعلومات، ومن جوايا متضايقتش"، مردفة: "في الأول المرحلة صعبة ومش عارفة أتصرف إزاى لكن الواحد مشى في طريق معين وبقى شايف، الموضوع مبقاش بعتبره حاجة مضايقانى".

ولقنت الفنانة والنجمة يسرا اللوزي درسا فى فنون الرد والأخلاق، على أحد متابعيها عبر حسابها على إنستجرام، وصفها بأنها "أم الطرشة"، وذلك فى عقب حلقتها فى برنامج "معكم" على قناة CBC مع الإعلامية منى الشاذلى، مشيرة إلى أنها فخورة بأنها أم لطفلة صماء ستصبح إنسانة متفوقة ومثقفة وتعتمد على نفسها بدون أن تكون عبئا على أحد، مقدمة توعية بخصوص مصطلح "الطرش".

وأضافت يسرا اللوزي: "شكرًا على ذوق حضرتك، أنا قررت استغل كلامك اللطيف عشان أقدم شوية توعية بخصوص هذا المصطلح، أولا المصطلح الصحيح والمقبول هو الصم وضعاف السمع وليس الطرش أو البكم، ثانيًا أحب أعبر عن فخرى بكونى والدة طفلة صماء، لأنها علمتنى حاجات كتيرة جدا وبقيت بنى آدمة وأم أحسن بسببها، وأنا متأكدة إنها هتطلع إنسانة مثقفة ومتفوقة ومش هتبقى محتاجة مساعدة من حد عشان تحقق أحلامها".

وأضافت يسرا: "ثالثا.. البنت الصماء دى هى اللى ألهمتنى انى أتكلم فى البرامج وأطالب بالكشف المبكر للمواليد اللى على أساسه كل المصريين هيتعملهم كشف سمع عند الولادة، وده المفروض يشاهم بشكل إيجابى فى حياة عائلات كتير وهيسمح للأطفال الصم وضعاف السمع، إنهم يلاقوا الدعم منذ الصغر عشان يقدروا يتعلموا كويس ومايبقوش عبء على حد، بل بالعكس هيكونوا قادرين يندمجوا فى المجتمع (المريض للأسف)".

وتابعت يسرا: "فالبتالى الطفلة الصماء دى، ليها إنجازات أثرت على شعب كامل، رغم إن عمرها 6 سنين، ياريت توضحلى بقى.. حضرتك أنجزت إيه فى حياتك؟.. شكرًا".