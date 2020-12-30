"الشيطان نفسه يخجل يعمل كده".. كيف ساند النجوم يسرا اللوزي بعد تعرضها للتنمر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حالة من الحب والدعم والمساندة تلقتها الفنانة يسرا اللوزي، في الساعات القليلة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي سواء من الجمهور أو من زملائها بالوسط الفني، على خلفية تعرضها وابنتها للتنمر من قبل أحد الأشخاص الذي نعتها بـ"أم الطرشة".

ويستعرض "الخليج 365" في السطور التالية أبرز الفنانين الذين ساندوا يسرا اللوزي:

حسن الرداد

أعرب الفنان حسن الرداد عن استيائه من التعليق المشار إليه مسبقًا، وقال عبر "تويتر": "الفنانة الراقية والأخت يسرا اللوزي تتعرض للتنمر من أحد الأشخاص، لابد من وجود قانون رادع لهؤلاء الأشخاص المجردين من كل معاني الاحترام والإنسانية".

أمير طعيمة

الشاعر الغنائي أمير طعيمة علق أيضًا من خلال حسابه بِـ"تويتر"، قائلًا: "المفروض حد شاطر في السوشيال ميديا يجيب صور العيال دي وأسمائهم الحقيقة وكل شوية تتعمل قائمة بالأشكال دي عشان المجتمع يبقي عارفهم وعشان يدفعوا ثمن قلة أدبهم ويبقوا منبوذين في كل مكان يروحوه، من آمن العقاب أساء الأدب".

مريم الخشت

وتفاعلت الفنانة مريم الخشت أيضًا مع الأزمة، وقالت: "ليه في ناس بالشكل البشع ده؟ يسرا اللوزي من أقوى الناس اللي عرفتها في حياتي وأم مذهلة في قوتها وتفانيها وإصرارها على تربية بناتها بشكل يخليهم إضافة للمجتمع والدنيا كلها، مع الأسف في ناس بتخلف وتطلق في المجتمع مرضى عشان التربية مش من أولوياتهم، فعلا كلمة صح: حضرتك أنجزت إيه في حياتك؟".

إيمي سمير غانم

وساندت إيمي سمير غانم صديقتها يسرا اللوزي من خلال نشر صورة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "أجمل وأحسن وأجدع أم في الدنيا لوزي، بحبك وربنا يخليلك أهلك كلهم ويحفظهم يا أشطر وأحن أم وأعز صديقة لقلبي".

بشرى

وتفاعلت الفنانة بشرى أيضا مع الأمر وعلّقت عبر "إنستجرام": "عندما يرد الإنسان المحترم والمثقف وذو الإسهام الحقيقي على غير المحترمين واللإنسانيين، لكي كل الاحترام والتقدير يا بنت الأصول".

نجلاء بدر

أما الفنانة نجلاء بدر فوجهت رسالة ليسرا قائلة: "أعظم وأجمل أم في الدنيا، ربنا يحفظك ويحفظ أولادك ويبعد عنك أولاد الحرام".

زينة

وعلقت زينة أيضًا على القصة من خلال حسابها بـ"إنستجرام"، قائلة: "عارفين يعني إيه أم، يعني حب وتضحية ومعاناة وعطاء وتعب ومسئولية وحاجات كتير مالهاش وصف، عارفين يعنى إيه طفل أو طفلة، يعني مستقبل وحياة وعمر جاي وتفاؤل وحب، عارف يعني إيه تعاير طفلة، يعني الشيطان نفسه يخجل إنه يعمل كده، يعني أنت لا شيطان ولا بني آدم، أنت حاجة مالهاش وصف، الصم والبكم هم ضمائرنا لا غير".

واختتمت زينة رسالتها قائلة: "يسرا اللوزي.. أنا فخورة بك جدا، ربنا يخليلك بنتك وتشوفيها أحسن بنت في الدنيا".

وكانت الفنانة يسرا اللوزي، ردت عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، على أحد متابعيها الذي وصفها بـ"أم الطرشة"، وقالت: "شكرا على ذوق حضرتك، أنا قررت أستغل كلامك اللطيف عشان أقدم شوية توعية بخصوص هذا المصطلح، أولا المصطلح الصحيح والمقبول هو الصم وضعاف السمع وليس الطرش أو البكم".

وتابعت: "ثانيا.. أحب أعبر عن فخري بكوني والدة طفلة صماء، لأنها علمتني حاجات كتيرة جدا وبقيت بني آدمة وأم أحسن بسببها، وأنا متأكدة أنها هتطلع إنسانة مثقفة ومتفوقة ومش هتبقى محتاجة مساعدة من حد عشان تحقق أحلامها".

وأضافت: "البنت الصماء دي هي اللي الهمتني إني أتكلم فى البرامج وأطالب بالكشف المبكر للمواليد اللي على أساسه كل المصريين هيتعملهم كشف سمع عند الولادة، وده المفروض يساهم بشكل إيجابي في حياة عائلات كتير ويسمح للأطفال الصم وضعاف السمع، إنهم يلاقوا الدعم منذ الصغر عشان يقدروا يتعلموا كويس ومايبقوش عبء على حد، بل بالعكس هيكونوا قادرين يندمجوا في المجتمع (المريض للأسف)".

واختتمت حديثها قائلة: "بالتالي الطفلة الصماء دي، ليها إنجازات أثرت على شعب كامل، رغم أن عمرها 6 سنين، ياريت توضحلي بقى، حضرتك أنجزت إيه في حياتك؟ شكرا".

يسرا اللوزي تشارك في حملات توعية للكشف عن ضعاف السمع في مراكز الصحة، وتحدثت لأول مرة يسرا اللوزي عن مرض ابنتها "داليدا" في عام 2017 خلال برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، وكشفت أن ابنتها الوحيدة تعاني ضعفًا شديدًا في السمع.