أمير طعيمة عن المتنمرين على يسرا اللوزي وسوسن بدر: لازم يدفعوا الثمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعرب الشاعر الغنائي أمير طعيمة عن استيائه من التعليقات التي يوجهها بعض مستخدمي السوشيال ميديا للفنانين والتي تحمل كلاما جارحا أو عبارات تنمر.

وغرد "أمير" عبر حسابه على موقع "تويتر"، معلقًا على ما حدث مع يسرا اللوزي وسوسن بدر، قائلًا: "المفروض حد شاطر في السوشيال ميديا يجيب صور العيال دي بأسمائهم الحقيقية، وكل شوية تتعمل قائمة بالأشكال دي عشان المجتمع يبقي عارفهم وعشان يدفعوا ثمن قلة أدبهم ويبقوا منبوذين في كل مكان يروحوا، من امن العقاب أساء الأدب".

وكانت الفنانة يسرا اللوزي تعرضت للتنمر من قبل أحد متابعيها عبر "إنستجرام" وصفها بـ"أم الطرشة"، كما تمنى أحد متابعي الفنانة سوسن بدر لها الموت.

كيف ردت سوسن بدر على متابع تمنى لها الموت؟

يسرا اللوزي ترد على متابع وصفها بـ"أم الطرشة"