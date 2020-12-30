رابط مشاهدة قيامة عثمان .. الحلقة 39 من المؤسس عثمان الموسم الثاني عبر قناة ايه تي في التركية

الحلقة 40 من مسلسل قيامة عثمان مترجمة كاملة على atv التركية، يعد مسلسل المؤسس عثمان من أكثر المسلسلات التركية متابعة وينافس بقوة ضمن المسلسلات التركية الخري التى يتم عرضها حاليا، كما يتم عرض مسلسل قيامة عثمان باللغة التركية على قناة atv أي تي في التى تملك حقوق عرض أغلب المسلسلات التركية الناجحة، فقد تمكن عثمان من استكمال مسيرة والده في الكفاح والاستعداد لتأسيس الدولةالعثمانية، ولكن سوف يواجه عثمان بعض العوائق مثل أخيه صافجي وعمه دوندار الذي يطمع في السيادة، من المنتظر أن تكون حلقة 40 من المؤسس عثمان مليئة بالأحداث عقب وفاة الغازي ارطغرل.
وقدتكون نهاية نيكولا وفلاتيوس في حلقة الأربعون من المؤسس عثمان، وذلك عقب ما تم جرحه بجرح خطير الحلقة الماضية وتم هروبه في الكهف، كما أعلن عثمان وصافجي كسيد للقبيلة ولكن دوندار أعلن أحقيته في السيادة وسوف يحكم بالعدل، سوف تكون الحلقة 40 من المؤسس عثمان بن ارطغرل مليئة بالأحداث المثيرة وعودة تورغوت تقلب الأوضاع، تابعونا لمشاهدة قيامة عثمن غدا الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءا.
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