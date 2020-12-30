"الآن" عثمان ابن ارطغرل الحلقة 40 مترجمة كاملة على قناة ايه تي في التركية شاشة كاملة وجودة عالية

اونلاين عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 40 حيث يمكن المشاهدة والمتابعة عبر موقع قصة عشق وموقع أيضاً النور ويعرض المسلسل اليوم الأربعاء 30 ديسمبر على قناة atv التركية على تردد 10796 ويكون بمعدل ترميز 27500 واستقطاب رأسي لها ويتابع المسلسل العديد في الوطن العربي في السعودية وقطر والبحرين الكثير من الدول العربية وهناك أعجاب كبير من الحلقة 39 السابقة لأنها تنتظر الكثير من التشويق لمعرفة ما الذي سوف يحدث في الحلقات القادمة 40 لمسلسل قيامة عثمان الذي تحكي كيفية تأسيس الدولة العثمانية وكل ما حدث من أجل الوصول إلى

الحكم بعد وجود الكثير من الخونة وبعد معارك كبيره خاضها عثمان بن أرطغول ضد الصليبين وكذلك التتار وقبائل المغول وقد شاهدنا ما حدث في الحلقات السابقة مع فخ اولادك ارسلان والقائد عثمان وكيفية القضاء على غيخاتو وغيرهم من المغول وتحكي حلقة اليوم على بداية الدولة العثمانية

تعرض الحلقة 40 اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية

كما يعرض اونلاين على موقع قصة عشق ويحكي كما تم توضيحه سابقاً على مجلس الذي تم الدعوة إليه لمعرفة وصية أرطغول بعد موته

المؤسس عثمان يعرف الوصية جيداً من باسمي وعبدالرحمن أنه سيد القبيلة الجديد بعد موت الأب أرطغول

دندوار يعمل على قلب التخطيط وعرض الوصية وطلب من الجميع في المجلس أن يكون سيادة القبيلة بالانتخاب في المجلس

غصب نيكولا وإخوت أرطغول وصراع داخلي على الحكم وسيادة القبيلة

يتضح في النهاية احتفالات كاي ولكن سوف يجلس على عرش سيد القبيلة عثمان بن أرطغول بعد موت أرطغول وسوف يبدأ تكوين الدولة العثمانية على يد المؤسس عثمان