لؤي يعايد جمهوره بـ آخر نسخة في العام الجديد

وسط احتفالات العالم بإستقبال العام الجديد، حرص الفنان لؤي على معايدة جمهوره، من خلال طرح آخر أعماله الفنية "آخر نسخة"، التي يتعاون فيها مع المخرج عادل سرحان، ولايف ستايلز ستديوز، وطرحت الشركة المنتجة منذ قليل، البرومو الدعائي للكليب عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي. عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي. اقرأ .. لؤي يسجل أكثر من 20 ألف مشاهدة بأغنية ركنت مشاعري وقد انتهى لؤي من تصوير أحداث الكليب بمدينة دبي، نظراً لتناسبها مع فكرة الكليب الذي يتنمي إلى الأجواء الرومانسية الراقصة، التي أظهرتها الملامح المبدئية للبرومو. https://www.instagram.com/p/CJbFMfjFS6L/?igshid=1ff1si5o2cki4 وتنتمي الأغنية إلى لون المقسوم الذي عشقه الجمهور منذ بداية ظهور لؤي بالساحة الفنية من خلال أغنية"أه ياعيني يا ليل"، وهي من وكلمات نور عبدالله، وألحان الدكتور مصطفى العسال، وتوزيع أدهم دهيمة، الذي شارك في توزيع ألبومه الأخير.

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