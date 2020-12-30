بجودة "HD" مسلسل قيامة عثمان مترجم | متابعة المؤسس عثمان حلقة 40 الآن عبر موقع قصة عشق

تصاعدت أحداث مسلسل قيامة عثمان الحلقة 40 بعدما لفظ السيد أرطغرل أنفاسه الأخيرة خلال اجتماع السادة لتنصيب السيد الجديد الذي سيخلفه في قيادة قبيلة الكاي من أبنائه، قبل أن يحدد ذلك الشخص ما أثار من زيادة التشويق لأحداث الحلقة 40 من مسلسل قيامة عثمان والحبكة الدرامية التي تتفرد بها

الدراما التركية خاصة الأعمال التاريخية التي تتناول رحلة تأسيس الخلافة العثمانية.

ومن المقرر أن تشهد أحداث مسلسل المؤسس عثمان اختيار سيد القبيلة حيث أظهر الإعلان الأول للحلقة تزايد الصراع على السيادة بين دوندار الذي يسعى إلى حسم المعركة بتوزيع

الذهب والنقود على السادة لضمان التصويت له في المجلس واختيار في الوقت الذي يأبى فيه بطل المسلسل اتخاذ تلك الطرق في تحديد مستقبل القبيلة واستقرارها.