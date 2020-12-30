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بجودة "HD" مسلسل قيامة عثمان مترجم | متابعة المؤسس عثمان حلقة 40 الآن عبر موقع قصة عشق

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تصاعدت أحداث مسلسل قيامة عثمان الحلقة 40 بعدما لفظ السيد أنفاسه الأخيرة خلال اجتماع السادة لتنصيب السيد الجديد الذي سيخلفه في قيادة قبيلة الكاي من أبنائه، قبل أن يحدد ذلك الشخص ما أثار من زيادة التشويق لأحداث الحلقة 40 من مسلسل قيامة عثمان والحبكة الدرامية التي تتفرد بها

الدراما التركية خاصة الأعمال التاريخية التي تتناول رحلة تأسيس الخلافة العثمانية.

ومن المقرر أن تشهد أحداث مسلسل المؤسس عثمان اختيار سيد القبيلة حيث أظهر الإعلان الأول للحلقة تزايد الصراع على السيادة بين دوندار الذي يسعى إلى حسم المعركة بتوزيع

الذهب والنقود على السادة لضمان التصويت له في المجلس واختيار في الوقت الذي يأبى فيه بطل المسلسل اتخاذ تلك الطرق في تحديد مستقبل القبيلة واستقرارها.

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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