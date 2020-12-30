أحمد جمال سعيد يروج لفيلم "قبل الأربعين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر: ينتظر الفنان أحمد جمال سعيد، طرح فيلمه الجديد "قبل الأربعين" بدور العرض السينمائي. ونشر أحمد جمال، بوستر يُظهر شخصيته بالفيلم، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "شغل الشعوذة ده، مش هياكل معايا". وحرصت "خالته" الفنانة رانيا فريد شوقي، على تهنئته، قائلة: "مبروك يا حبيبي، بالنجاح إن شاء الله". فيلم "قبل الأربعين" تدور أحداثه في إطار رعب تشويقي، ويخوض بطولته داليا مصطفى، بسمة، هالة فاخر، إيهاب فهمي، محمد علي ‏رزق، معتز هشام، أحمد جمال سعيد، لبنى ونس، سامي مغاروي، جميل برسوم، ومن تأليف أحمد عثمان، وإخراج معتز حسام.

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