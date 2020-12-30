كريم بيدق يستعد لطرح ألبوم "إلكترو شجن"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: يستعد الموزع الموسيقي كريم بيدق لطرح ألبوم بعنوان "إلكترو شجن"على جميع المنصات الإلكترونية، بالتعاون مع شركة صوت الحب " موديسا " الألبوم مزيج من أنواع مختلفة من الموسيقى الإلكترونية والموسيقى الشرقية ، ويطرح بالأسواق الشهر القادم يذكر أن كريم بيدق قام بالتأليف الموسيقي والألحان للعديد من العروض المسرحية والمشاركة في مهرجانات عديدة منها المهرجان القومي للمسرح المصري، والعروض التابعة لوزارة الثقافة والشباب والرياضة والتربية والتعليم والعروض المسرحية داخل مكتبة اسكندرية و حاصل علي جائزة أفضل موسيقي في مهرجان الحرية المسرحي الدورة الرابعة

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