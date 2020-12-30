الليلة.. ريهام سعيد مطربة مهرجانات مع أوكا ومي كساب في "صبايا الخير"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يحل اليوم مطرب المهرجانات أوكا وزوجته الفنانة مي كساب ضيفين على برنامج "صبايا الخير"، الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد على قناة النهار في التاسعة والنصف مساء .

الحلقة ستضم العديد من المفاجآت، بينها عرض أغنية مهرجانات جديدة من غناء ريهام سعيد وأوكا ومي كساب .

وكانت ريهام قد نشرت صورة تجمعها مع الفنانة مي كساب وزوجها مطرب المهرجانات أوكا عبر حسابها الشخصي علي موقع "إنستجرام"، وعلقت: "الجنرال حقق لي حلمي وأخيرًا مهرجان يجمعني بحبيبتي الجدعة مي كساب. انتظرونا الليلة علي النهار ٩:٣٠ في برنامج صبايا الخير".

ويُعرض البرنامج الاثنين والثلاثاء والأربعاء في تمام الساعة التاسعة ونصف مساءً على شاشة "النهار".