أول تعليق لصابر الرباعي بعد توليه نقابة الفنانين في تونس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علق الفنان صابر الرباعي على توليه منصب نقيب الفنانين بتونس.

ونشر الرباعي، صورة من إعلان تأسيس النقابة، عبر حسابه على تويتر، وعلق: "على بركة الله.. نبدأ عهدًا جديدًا ، لغد أفضل للفن والفنانين التونسيين بكل أطيافهم، فمرحبًا بالجميع في نقابتكم وكلنا عزم على تصحيح المسار معًا .. كلنا من أجل مستقبل يملؤه الحب والإحترام".

وأسس نجوم وفناني تونس أول نقابة للفنانين وأصدر إعلان تأسيسها، وتم إعلان أسماء أعضاء الهيئة الادارية المؤسسين، وهم: "لطيفة عرفاوي ونبيهة كراولي، نوال غشام، أمنة فاخر، ألفة بن رمضان، أسماء بن أحمد، لطفي بو شناق، صابر الرباعي، زياد غرسة، أسامة فرحات، نور شيبة، محمد الجبالي، أحمد الشايبي، غازي العيادي، شكري بوزيان، نور الدين الباجي، حسين العفريت، عبد الباسط بالقايد، مهدي أمين، حاتم الفيزاني، ومحسن الماطري".

كما يتولى الفنان لطفي بو شناق رئيس الهيئة الإدارية للنقابة، وكتاب عامين مساعدين: "نبيهة كراولي ونوال غشام وغازي العبادي ونور شيبة وحاتم الفيزاني وعبد الباسط بلقايد".