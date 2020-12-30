برسالة .. منى الشاذلي تدعم يسرا اللوزي

وجهت الإعلامية منى الشاذلي، رسالة للفنانة يسرا اللوزي، علي موقع التواصل الإجتماعي" انستجرام- Instagram "، بعد تعرض ابنتها للتنمر، وذلك بعد ظهورها في برنامج "معكم".

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وكتبت الشاذلي قائلة: "يسرا اللوزي بالنسبة لي جميلة الجميلات.. بقلبها وأخلاقها وأمومتها ووعيها ورقيها.. والأهم أنها بتلهم الآخرين بإيجابياتها تجاه أسرتها ومجتمعها ونفسها..

للمرة المليون.. بحبك يا يسرا".

بدأت الأزمة حين نشرت يسرا اللوزي صورا من ظهورها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، وحديثها عن مبادرة لدعم الأطفال المصابين بالصمم، ليرد أحد المتابعين ويتنمر على كونها أم لطفلة مصابة بالصمم، وبعد رد يسرا المطول على ذلك

المتابع –الذي حذف حسابه لاحقا- أنهالت التعليقات الداعمة لها والمشيدة برقيها ونضجها في مواجهة التنمر.

وكانت يسرا اللوزي قد أنجبت طفلتها الثانية في مايو الماضي، وأطلقت عليها اسم "نادية".

الجدير بالذكر أن الفنانة يسرا اللوزي انتهت مؤخرا من تصوير فيلم "العنكبوت" مع أحمد السقا ومنى زكي وظافر عابدين، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، وزكي فطين عبد الوهاب، وهو من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ومن إنتاج وليد صبري.