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نور تخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة چيمو

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خضعت الفنانة نور اللبنانية، لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور چيمو،وارتدت نور، بليزر وبنطال أسود اللون، وتألقت بوضع مكياچ خفيف يبرز رقتها.

 

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وكانت نور، قد شاركت مؤخرا في بطولة مسلسل "جمال الحريم" حيث تجسد خلال الأحداث دور "مذيعة" تتعرض إلى العديد من الأزمات مع

الجن والعفاريت، وتتوالى الأحداث في إطار من التشويق والإثارة.


"جمال الحريم" بطولة كل من نور، خالد سليم، دينا فؤاد، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، رنا رئيس، محمد شاهين، وهو من تأليف سوسن عامر، وإخراج منال الصيفي، وإنتاج سينرجي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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