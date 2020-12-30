أغاني المهرجانات تحتل أكثر الأغاني العربية استماعًا في 2020.. تعرف علي أسباب نجاحها

أتسعت رقعة مستمعي المهرجانات هذا العام بنسبة كبيرة، وأصبح الجمهور يتفاعل مع هذه الأغانى خصوصًا أنها تخاطب قطاع عريض من الفئة الشعبية والبسيطة والتى تعتمد على سماع هذه الأغانى فى المقام الأول.

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وصار الجدل الدائر بشأن المهرجانات يتجدد مع كل نجاح شعبي تحققه أغنية تنتمي إلى هذا التيار، ولم يعد الاستماع إلى هذه الموسيقى مقتصرًا على الوجود داخل "توك توك" ، فباتت طقسًا أساسيًا من طقوس المناسبات على اختلافها وأينما كانت، في حي راق أو حي شعبي أو منطقة عشوائية، فقد أضحى هذا النمط من الموسيقى هو الأشهر في شتى أنحاء الوطن العربي .

ورغم غرابة هذا العام واستثنائيّته في العزلة، إلا أن أنعكس كل هذا على عالم موسيقي المهرجانات ، فتخطت 2020 استماعات الأعوام الماضيه بأشواط.

فقد وثق محرك البحث الإلكترونى "جوجل" عن أكثر الأغانى بحثًا وأثارت اهتمامات المصريين والوطن العربي خلال عام 2020، التى لوحظ فيها اهتمام كبير بأغانى المهرجانات.

وجاءت القائمة حسب مؤشرات جوجل كالتالى:

1- مهرجان بنت الجيران .. تصدر هذا المهرجان قائمة اهتمامات المصريين خلال العام المنصرم، حيث اقتربت نسبة مشاهدة الأغنية على يوتيوب من 465 مليون مشاهدة على مدار العام، غناء حسن شاكوش - عمر كمال.

2- مهرجان عود البطل.. جاء هذا المهرجان فى وصافة قائمة الاهتمامات، واقتربت نسبة المشاهدة لكليب الأغنية على يوتيوب من 165 مليون مشاهدة، وهى من غناء حسن شاكوش وعمر كمال.

3- مهرجان هلا والله .. استطاعت هذه الأغنية أن تحجز لها نصيبًا من اهتمامات المصريين فى عام 2020 وهى من غناء غناء حمو بيكا - فيلو - ابوليله، وتجاوز عدد مشاهدتها عبر يوتيوب إلى 76 مليون مشاهدة.

4- مهرجان شمس المجرة .. بالرغم أن طرح الأغنية كانت فى 28 ديسمبر 2019، لكنها مازالت عالقة فى أذهان المصريين لعام 2020 وكانت من ضمن اهتماماتهم الموسيقية، وحققت مشاهدات على يوتيوب بلغت 105 ملاين مشاهدة، وهى من غناء حمو بيكا وعمر كمال و حسن شاكوش.

5- مهرجان مع السلامة للي عايز يمشي .. استطاع هذا المهرجان من الاستحواذ على شريحة كبيرة من الجماهير فى هذا العام ، وحقق نسبة مشاهدات اقترب من 91 مليون مشاهدة، وهو من غناء اوشا الصغير وسعد حريقه وعمر حفظي .

6- مهرجان أخواتي.. نجح هذا المهرجان فى لفت نظر سميعة المهرجانات بشكل كبير فى 2020، تم طرحه فى يوليو الماضى، وحقق نسبة مشاهدات اقتربت من116 ملايين مشاهدة على يوتيوب ، غناء دقدق و فانكي و زوكا و شحتة كاريكا.

7- أغنية مليونير.. غناها نيللي كريم وآسر ياسين والمدفعجية من مسلسل100 وش ، الذى عرض خلال موسم رمضان الدرامى عام 2020، وحقق الكليب نسبة مشاهدات بلغت 56

مليون مشاهدة.

8- مهرجان أندال .. طرحت الأغنية فى نوفمبر 2020ونجت فى اهتمامات شريحة كبيرة من المصريين، حققت نسبة مشاهدات بلغت 33 مليون مشاهدة على يوتيوب .

9- مهرجان لغبطيطا.. ونجح أيضاً هذا المهرجان فى لفت نظر سميعة المهرجانات بشكل كبير فى 2020، وتم طرحه فى |أغسطس الماضى، وحقق نسبة مشاهدات اقتربت من116 ملايين مشاهدة على يوتيوب ، عمر كمال و حسن شاكوش.

10- مهرجان سالكا.. وهو عمل مشترك بين ويجز والمطرب الشعبى حسن شاكوش ،وحققت نسبة مشاهدات بلغت 22مليون مشاهدة على يوتيوب.

ومن أسباب تصدر أغانى المهرجانات لمؤشرات بحث جوجل فى 2020 :.

الجمهور

أصبحت هذه الأغانى يتفاعل معها الجمهور خاصة أنها تخاطب قطاع عريض منه الفئة الشعبية والبسيطة والتى تعتمد على سماع هذه الأغانى فى المقام الاول.

الممنوع مرغوب

حالة الجدل التى أثيرت حول اغانى المهرجانات بعد قرار منع نقابة المهن الموسيقية دفعت الجمهور لسماع هذه الاغانى من باب الممنوع مرغوب وتفاعل أيضا البعض مع هذه الاغانى و مع موسيقاها.

التكلفة

انتشار تلك الأغانى بالأساس إلى أن إنتاجها غير مكلف، ولا يحتاج إلى استوديوهات، ويعتمد على برامج يتم تحميلها مجانا من الإنترنت، والذى لعب بدوره دورا بارزا فى تسهيل انتشارها، وخاصة موقع "يوتيوب"، حيث لهذه الأغانى نسب مشاهدة عالية تصل إلى ملايين المشاهدات.

الافراح

بعد الافراح الشعبية أحد الأسباب الرئيسية فى انتشار هذه النوعية من الأغانى وعلقت فى الأذهان حتى أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياة المواطن البسيط، خاصة أن موسيقاها تدعو معظمها الى البهجة والفرح وتدفعهم الى التفاعل معها بالرقص.

التشويق الجيد

يعرف مطربو المهرجانات أن يسوقون لأنفسهم بشكل جيد عبر موقع اليوتيوب والسوشيال ميديا وهو ما يرفع من أجورهم كما يدفعهم الى انتشار أعمالهم بشكل تلقائى فضلا عن استخدامهم الألفاظ البسيطة التى تمس المواطن البسيط أو الشعبى ويتفاعل معها.