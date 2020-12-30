مايا دياب تعلق لأول مرة على فيديو الرقص مع زوجها السابق

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 ديسمبر 2020 08:00 مساءً - منذ 48 دقيقة

صدمت الفنانة اللبنانية مايا دياب جمهورها بعدما نشرت فيديو لها ولزوجها السابق يرقصان في عيد ميلاد ابنتهما “كاي”.

وفي أول تعليق لها حول هذا الموضوع، اعتبرت دياب أن هذا الموضوع يجب ألا يزعج الآخرين بل ليكون عبرة لكل اثنين انفصلا عن بعضهما وبينهما ولد.

وأكدت مايا دياب خلال حلولها ضيفة عبر أحد البرامج التلفزيونية، وفي اول تعليق لها على الفيديو الذي أحدث ضجة في صفوف رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وشددت أن هذا الفيديو يجب أن لا يصدم الجمهور بل يجب أن يكون عبرة وهي أنه عندما يجتمع شخصين على حب الأولاد يجب أن تكمل الحياة بهذه الطريقة حتى لو تم الفراق بينهم. وهي افترقت عن زوجها لكنها لم تختلف معه.

وتابعت معبرة عن حبها لزوجها السابق واحترامها له وهو منحها أغلى شيء في حياتها – في إشارة إلى ابنتها كاي لذا سيبقى لديه مكاناً خاصاً في حياتها.

يذكر أن دياب أطلقت في الأيام الماضية أغنية منفردة جديدة تحت عنوان “دوب”.