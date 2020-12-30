يقوض فرص استقرار اليمن.. الإمارات تدين تفجير مطار عدن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت الإمارات، الأربعاء، التفجير الإرهابي الذي استهدف مطار عدن بالتزامن مع وصول وزراء وأعضاء الحكومة اليمنية الجديدة.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، إن "استهداف اتفاق الرياض عبر استهداف الحكومة اليمنية الجديدة مشروع شرير يسعى إلى تقويض فرص الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة".

وأوضحت أن "استمرار هذه الهجمات يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي وسعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة".

ولفتت الخارجية الإماراتية، إلى أن "التحالف العربي بقيادة السعودية مستمر في دعم ومساندة كل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني ويسهم في استقراره وأمنه".

وأعربت الإمارات عن إدانتها الشديدة لهذه الأعمال الإرهابية، ورفضها القاطع والدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

وكان عدد ضحايا الهجوم الإرهابي على مطار عدن ارتفع إلى 22 قتيلا و50 جريحا، بحسب بيان لوزارة الصحة اليمنية في عدن.

وتوالت، الإدانات الأممية والعربية والدولية للتفجيرات التي استهدفت مطار عدن اليمني، بالتزامن مع وصول وزراء وأعضاء الحكومة قادمين من الرياض، إلى مطار عدن الدولي وذلك لمباشرة مهامهم من العاصمة المؤقتة.