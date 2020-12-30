نجوى كرم تعيد الحياة لبيروت الحزينة في "معذور قلبي"

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أطلقت الفنانة نجوى كرم أغنيتها الجديدة "معذور قلبي" بعد أسبوع من تشويق متابعيها. و تصدّر الكليب قائمة المواضيع الأكثر تداولاً في العالم العربي، وتخطّى الـ 100 ألف مشاهدة في أقلّ من 12 ساعة على إطلاقه.
وظهرت كرم في العمل من وسط بيروت بكامل رشاقتها وحيويتها، لتعيد الحياة الى العاصمة الحزينة كما وصف الآلاف من متابعيها حول العالم. الكليب الذي أصدرته شركة "روتانا" يحمل توقيع المخرج وليد ناصيف.
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