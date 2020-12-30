نجل هاري وميغن يعايد المستمعين بلكنة أميركية

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لندن: شهدت المدونة الصوتية التي أطلقها الأمير هاري وزوجته ميغن عبر منصة "سبوتيفاي" الثلاثاء أن نجلهما آرتشي، السابع في ترتيب خلافة العرش البريطاني، يتحدث الإنكليزية بلكنة "أميركية"، على ما أظهرت الكلمات التي خاطب بها المستمعين، مما أثار استياء وسائل الإعلام البريطانية.

ففي نهاية الحلقة الأولى من مدوّنة هاري وميغن، يمكن سماع صوت الطفل المولود في مايو 2019 وهو يضحك ويتمنى للمستمعين عاماً جديداً سعيداً.

وكتبت رئيسة تحرير صحيفة "ديلي ميل" الشعبية ريبيكا إنغليش في تغريدة لها "لديه حقاً لكنة أميركية". كذلك اسفت صحيفة "ذي صن" الشعبية لكون "لكنة الطفل آرتشي أميركية".

ومنذ انسحابهما من الالتزامات الملكية، انتقل هاري وميغن للعيش في كاليفورنيا مع ابنهما آرتشي البالغ سنة ونصف السنة. وقد وقعا عقداً مع منصة "نتفليكس" لإنتاج بعض الأعمال، وآخر مع منصة "سبوتيفاي" لإنتاج مدونتهما الصوتية "آرتشويل أوديو" لسنوات.

في الحلقة الأولى، استضاف هاري وميغن أصدقاء مشهورين من بينهم المغني إلتون جون ومقدّم البرامج التلفزيونية جيمس كوردن وأحد وجوه حركة "نيو إيدج" الطبيب والكاتب ديباك تشوبرا، وطلبوا منهم التحدث عن تجاربهم مع فيروس كورونا المستجد وآمالهم للسنة المقبلة.

وقال إلتون جون البالغ الثالثة والسبعين إن 2020 "أسوأ عام" عرفه على الإطلاق. وأضاف "لقد مر الناس بأوقات عصيبة. أتمنى أن يندمل جرحنا في 2021".

أما الأمير هاري الذي يتولى مع ميغن مسؤولية السرد والربط بين مختلف فقرات التدوينة الصوتية فقال خلال الحلقة الأولى "صحتنا العقلية الجماعية كانت، وبحق، في مقدم اهتمامات الناس".

وقد تخلى دوق ودوقة ساسكس عن التزاماتهما الملكية في أبريل الماضي بعدما أبديا رغبة في الاستقلالية خصوصا من الناحية المالية.

وتعرض الزوجان لانتقادات اعتبرت أنهما يسعيان إلى الإفادة من انتمائهما العائلي وشهرتهما رغم امتناعهما عن تولي المهام الرسمية والتمثيلية المترتبة عن صفتهما.

كذلك جسّد هاري وميغن رغبتهما في العمل من أجل القضايا الإنسانية من خلال إنشائهما مؤسستهما الجديدة "آرتشويل" التي استوحيا اسمها من اسم ابنهما.