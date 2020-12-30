شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عبدالباقى يطرح "عكشن" أول فيلم من إنتاجه الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النجم أشرف عبدالباقى لإطلاق فيلم أكشن كوميدى بعنوان "عكشن"، والذي سيطرح بداية من الجمعة المقبلة في السابعة مساء عبر قناته بموقع اليوتيوب وصفحته على فيسبوك.

"عكشن"، هى أول سلسلة الأفلام القصيرة لأشرف عبد الباقى، والتى تحمل طابع الأكشن كوميدى مجاناً على السوشيال ميديا، وهو من بطولة أحمد الشربيني، محمود ناجي "جدو"، ملك ياسر، و نانسي علم الدين ومجموعة أخرى من الفنانين، إخراج الاكشن محمود طاحون، تأليف و كتابة وليد الهندى، وعيسي جمال الدين، فكرة و إخراج يوسف مرزوق، وإنتاج أشرف عبدالباقى.

وفى سياق مختلف يستعد النجم أشرف عبد الباقى لعرض مسرحية"اللوكاندة"، على قناة dmc ومنصة WATCH iT، من إنتاج سينرجي وفكرة وإخراج أشرف عبد الباقى، وهى سيت كوم مسرحي من حلقات متصلة منفصلة، تدور أحداثها حول أسرة تتعرض لمواقف كوميدية عديدة فيما بينهم، بسبب "اللوكاندة" التي يتشاركون في ملكيتها، وتختلف طباع كل منهم عن الآخر.

"اللوكاندة" بطولة أشرف عبد الباقي، دياب، حمدي الميرغني، ويزو، إبرام سمير، نورهان منصور ،أحمد الطماني، علي حمدي، وائل العوني، مريم البحراوي، ياسمين سمير، أميرة حافظ، محمد حسن، محمد بطاوي، أحمد فرج، ميدرونا، أحمد فتحي، محمد ناجي جدو، أحمد أشرف، مصطفى سعيد، مصطفى حمزة، محمد عصام، شريف حسني، وهى من تأليف كريم سامي، وأحمد عبد الوهاب، وديكور محمود سامي، وتصميم وإضاءة مصطفى عز الدين، وكلمات أيمن بهجت قمر، وملابس هالة زهوي، وموسيقى أحمد الموجي، ومخرجين منفذين سامح عبد السلام ومصطفى حسن، ومدير الفرقة رشدي سلامة، وفكرة وإخراج أشرف عبد الباقي، الإشراف العام عمرو كمال.