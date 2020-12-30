شكرا لقرائتكم خبر عن توم هانكس يتخلى عن شعره ويظهر بلوك أصلع فى فيلم Elvis والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر النجم توم هانكس واحد من أهم الممثلين حول العالم لما له من قيمة كبيرة اكتسبها بسبب كم الأدوار الذى برع فيها طيلة مشواره، ومؤخراً كشف عن اللوك الجديد الذى فاجأ به متابعيه حينما ظهرأصلع بسبب دورجديد يستعد له حالياً، أثناء مقابلة تليفزيونية كشف خلالها عن تلك المفاجأة ووصف مظهر شعره بالمروع، وذلك من أجل لعب دور الكولونيل توم باركر في فيلم Baz Luhrmann القادم من فيلم Elvis الذى سيتم عرضه خلال العام المقبل 2021.



توم هانكس

من ناحية أخرى حقق فيلم توم هانكس News of the World، الذى يعرض حالياً،إيرادات في شباك التذاكر حول العالم وصلت إلى 2 مليون و400 ألف دولار أمريكى، وذلك في يومين فقط، وهو الفيلم الذي أثيرت بسببه العديد من التساؤلات مؤخرا حول احتفاظ الأفلام الكبيرة بمواعيد إصدارها السينمائي في فترة العطلات في ظل استمرار كورونا، لذلك حاولت Universal’s إيجاد حل بديل لعرض فيلم News of the World بشكل آمن، لذلك تم عقد صفقة مع شبكة Netflix لعرض الفيلم عليها، بالإضافة إلى العرض السينمائي، حيث عرض في 25 ديسمبر الجارى.

الفيلم بطولة النجم العالمى توم هانكس وتدور أحداثه حول أحد سكانتكساس والذى يعيش على مهنة السفر عبر الغرب لنقل أخبار العالم إلى سكان المدينة المحليين، وتبدأ حياته فى التغيير تدريجيًا حينما يوافق على المساعدة فى إنقاذ فتاة صغيرة تم اختطافها.

ويعتبر طرح فيلم News of the World ديسمبر، مجازفة من الشركة المنتجة حيث تم تأجيل طرح عدد من الأفلام التى كان مقرر طرحها الفترة المقبلة بسبب تخبط سوق السينما مع استمرار جائحة كورونا.