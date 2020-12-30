شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يداعب خالد الصاوى بـ لقطة من فيلم الفلوس احتفالا بنهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر النجم تامر حسنى، فيديو مضحك له ولـ الفنان خالد الصاوى، لـ مشهد يعبر عن حال السنة، التي تقترب على الانتهاء، وذلك من آخر أعمالهما، وهو فيلم "الفلوس"، وعلق نجم الجيل على الفيديو قائلا: "هزارات واتساب، بيني وبين حبيب قلبي خالد الصاوي قولت تشوفوها معانا، وفي كتير مع كل صحابي لو عايزين".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، قررت الاحتفال بليلة رأس السنة، بتنظيم حفل يحييه كل من النجم تامر حسني والنجمة نانسي عجرم على أن يذاع الحفل في قنوات أون والحياة، بدون حضور الجماهير.

من جانبه قال المهندس حسام صالح المتحدث الرسمى باسم المتحدة للخدمات الإعلامية إن الحفل سيتضمن أهم وأجمل أغنيات تامر حسنى ونانسى عجرم.

وأضاف أن تامر مرسى، كان شديد الحرص على إرضاء كافة أذواق المشاهد المصرى، والمنافسة بين القنوات، وعلى ذلك تحضر قنوات DMC و CBC مفاجآت أخرى للجمهور المصرى والعربي فى ليلة رأس السنة .