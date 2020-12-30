شكرا لقرائتكم خبر عن أنتونى هوبكنز يحتفل بمرور 45 عاما من الإقلاع عن الإدمان ويوجه نصائح.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضل النجم العالمى أنتونى هوبكنز أن يختم عام 2020 بعدة نصائح وجهها إلى المدمنين حول العالم، حيث احتفل خلال فيديو بثه عبر موقع تويتر بمرور 45 عاما على اقلاعه عن الإدمان وتحدى نفسه بالقيام بهذا الأمر الذى نجح فيه كلياً، مشددًا فى بداية الفيديو على أن العام الجارى كان صعبًا ومليئا بالتحديات.



انتونى هوبكنز

قائلا، "البعض حاول الخروج من الصعوبات التى عايشها طوال الفترة الماضية منذ تفشى وباء كورونا بالإدمان أكثر وشرب الكحوليات بصورة أكبر إلا أننى ومن واقع تجربتى أقول لهم أن هذا الأمر لهو".

واستكمل حديثه، "لا تستسلموا وتنهزموا فأنا كنت نفس الشخص قبل 45 عاما، قبل أن أتغير تماماً وأعيش حياة أفضل"، وفور نشر الفيديو تناقلته المواقع العالمية مثل موقع الديلى ميل وغيره من أهم المواقع.

الفنان انتوني هوبكنز واحدا من أشهر النجوم حول العالم في مجال التمثيل، كما يمتلك موهبة أخرى في عالم الموسيقى سبق وكشف عنها حينما ألف أكثر من مقطوعة موسيقية، وقد ظهرفى وقت سابق بالتزامن مع تفشى فيروس كورونا من خلال فيديو تفاعل من خلاله مع متابعيه على موقع انستجرام، من داخل منزله، وذلك أثناء عزفه على البيانو.

ويأتي فيديو هوبكنز كواحد من فيديوهات عديدة يشارك بها متابعيه، من منزله منذ جائحة كورونا، حيث لايزال متخوفا من الخروج من منزله في لندن ويواصل قضاء العزل المنزلى.

من ناحية أخرى سبق وظهر هوبكنز وهو يرسم لوحات حيث إنه معروف بحبه للرسم وخاصة اللوحات التشكيلية ووقف هوبكنز ليقول"كل يوم انتظر غدا وغدا وغدا".

آخر أفلام انتونى هوبكنز هو بطولة فيلم "الأب" الذى يعرض بدور العرض حالياً، كما سبق وعرض ضمن الدورة الأخيرة من فاعليات مهرجان القاهرة السينمائى، ونال ردود فعل ايجابية.