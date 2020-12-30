شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يطرح أحدث أعماله الغنائية "رسالة".. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب أحمد سعد أغنية "رسالة" اسم أحدث أعماله الغنائية، بعدما شوق متابعيه مؤخراً إلى الأغنية وأكد اقتراب طرحها، ومن خلال حسابه الرسمي على موقع انستجرام أعلن عن نزول الأغنية وكتب جزء من كلماتها :"عشت سنين شاريكو عمرى ما شفت راحة".

وكان أحمد سعد قد أكد خلال ندوة ”الخليج 365” الأسبوع الماضى أنه يحضر لأكثر من أغنية جديدة لطرحها "سينجل" خلال الفترة المقبلة، وقال:"خلال 10 سنوات ماضية طرحت ألبومين فقط، وبآخر عامين قدمت أغانى أكثر مما قدمت في الألبومين، وعندى الفترة القادمة دويتوهات لن أستطيع الإعلان عنها في الوقت الحالي، لأنها ستكون مفاجأة، إضافة إلى الأغانى السينجل والتي ستكون في خطة الشتاء، إلى أن ندخل الصيف لأن لدى ألبوم أطرح منه أغنية أغنية بداية من الصيف المقبل".

كما كشف عن السبب وراء غنائه أغنية مهرجانات مع حسن شاكوش بعنوان "100حساب"، حيث أوضح أنه وجد ظاهرة منتشرة على الساحة الغنائية وهى أغانى المهرجانات، وهذه الظاهرة ناجحة نجاحا غير عادى لافتاً: "لقيت ابنى يقول كلام لا يصح أحد في عمره يقوله، كلام وحش جدا، فسألته أنت بتقول الكلام دا ليه وهل انت عارف معناه، قالى مش عارف، انا بسمعه في المهرجانات، وأنا في الوقت دا كنت مع قرار أستاذ هانى شاكر ضد أغانى المهرجانات، بس حاسس إن المزيكا حلوة ممكن نظبط فيها الكلام ونحط كلمات حلوة عليها".