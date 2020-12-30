شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لؤلؤ .. مى عمر: نموذج لؤلؤ متواجد فى مجتمعنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة مى عمر لـ"الخليج 365" إنها سعيدة بردود الافعال الإيجابية التى تلقها على الحلقات الأولى من مسلسلها الجديد "لؤلؤ"، الذى يعرض حالياً على شاشة قناة ON، مشيرة إلى أن الحلقات المقبلة ستشهد مفاجأت عديدة، خاصة على مستوى العلاقة بينها وبين طارق رجل الأعمال - أحمد زاهر، بالإضافة إلى رحلة صعود لؤلؤ لتصبح أشهر مطربة فى الوطن العربى.

وأوضحت مى عمر أن المسلسل ملىء بالأحداث سواء الرومانسية أو الدرامية أو المثيرة، لاسيما أن أغلب أحداث العمل مرتبطة بالأشخاص حول لؤلؤ ورحلة كفاحها، لافتة إلى أن نموذج "لؤلؤ" متواجد فى مجتمعنا، حيث لدينا سيدات بدأن من الصفر وبالمجهود والتعب والمشقة أصبحوا نماذج ناجحة ومتميزة فى المجتمعات العربية، ونموذج لؤلؤ ليس مرتبط بالفن فقط، بينما مرتبط بفكرة النجاح على جميع الأصعدة.

مسلسل لؤلؤ تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من: أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.

وكانت مى عمر قد دافعت عن النجمة نرمين الفقى التى تشاركها بطولة المسلسل، بعد تعليق ساخر من إحدى متابعيها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مؤكدة أنها تحترم كل زملائها بالعمل ولا تسمح بالغلط فى أحد منهم، قائلة: "شكرا على رأيك فى المسلسل بس عايزة أقولك على حاجة كل كاست العمل نجوم كبار ومهمين وأضافوا للمسلسل وميصحش أبدا تدخلى على صفحتى الشخصية وتغلطى فى زمايلى ونرمين الفقى ممثلة مهمة اتشرفت إنها شاركت فى مسلسل لؤلؤ، وحقيقى كلنا فالمسلسل أخوات وأصحاب وحبايب ومش هاسمح لحد يغلط فى زمايلى اللى بحبهم وبحترمهم كلهم".