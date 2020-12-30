شكرا لقرائتكم خبر عن خالد تاج الدين ومسيرة تعاون مع الهضبة عمرو دياب آخرها أغنية "وأنا معاك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الشاعر خالد تاج الدين في ألبوم يا أنا يالأ " الذى طرحه الهضبة عمرو دياب بأغنية "وأنا معاك" من توزيع عادل حقى وألحان خالد عز، وحققت نجاحا كبيرا، وحرص خالد على تقديم الهضبة بشكل مختلف وكلمات بسيطة تتناسب مع طبيعة أغانيه ليضع بصمة فى كل أغنية يقدمها مع النجم عمر دياب.

وحقق الثنائى خالد تاج الدين وعمرو دياب عدد من الأغانى الناجحة في مشوار الهضبة التي تخطت أكثر من 20 أغنية وأكثر ومنها "حلوة الأيام" و"قدام عيونك" و"ماله" و"قصاد عينى" و"ليلى نهارى" و"وعدتك" و"الفرحة الليلة" و"طمنى" و"لفيتها بلاد" و"روح قلبى" وغيرها .



عمرودياب وخالدتاج الدين

وطرح الهضبة عمرو دياب، ألبومه الجديد "يا أنا يا لا"، وضم 12 أغنية، وهى كالتالى:

1- يا أنا يا لا: "كلمات أيمن بهجت قمر - ألحان محمد يحيى - توزيع عادل حقى".

2- محسود: "كلمات تركى آل الشيخ - ألحان خالد عز - توزيع عادل حقى".

3- شكراً: "كلمات تامر حسين - ألحان عزيز الشافعى - توزيع وسام عبد المنعم".

4- عايز أعمل زيك: "كلمات تامر حسين - ألحان إسلام زكى - توزيع رامى سمير".

5- طبل: "كلمات أيمن بهجت قمر - ألحان عزيز الشافعى - توزيع توما".

6- بتهزر: "كلمات بهاء الدين محمد - ألحان شريف الغندور - توزيع رامى سمير".

7- فاكرنى يا حب: "كلمات صابر كمال - ألحان وليد سعد - توزيع أحمد عادل".

8- وأنا معاك: "كلمات خالد تاج الدين - ألحان خالد عز - توزيع عادل حقى".

9- يادلعوا: "كلمات تركى آل الشيخ - ألحان سهم - توزيع عادل حقى".

10- من العشم: "كلمات تركى آل الشيخ - ألحان تامر عاشور - توزيع نادر حمدى"

11- محسود Remix: كلمات: "تركى آل الشيخ - ألحان خالد عز - توزيع عادل حقى".

12- الجو جميل: "كلمات محمد القاياتى - ألحان محمد يحيى - توزيع: أحمد عادل".

فيما قام بعمل مكساج وديجيتال ماستر الألبوم المهندس أمير محروس، تسجيل صوت أندرو داوود وشيرى شكرى.