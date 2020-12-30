شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير يشوق جمهوره بطرح أول أغنية لألبومه باب الجمال.. ويؤكد: كمان ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوق الكينج محمد منير جمهوره على السوشيال ميديا عن اقتراب طرح أول أغنية من ألبومه باب الجمال على قناته الرسمية بموقع يوتيوب، والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان سامر أبو طالب وتوزيع عمر إسماعيل فى أول تعاون لهم مع منير، وقام بالتسجيل وهندسة الصوت والماستر أمير محروس.

وكتب محمد منير، عبر حسابه بموقع تويتر: "استنونا كمان ساعة من دلوقتى وأول أغنية من ألبوم الكينج باب الجمال على القناة الرسمية على اليوتيوب".

وكان طرح الكينج محمد منير، أغنيته الجديدة "باب الجمال"، عن طريق أحد التطبيقات أمس، ويحتوى الألبوم أغنيات أخرى بخلاف باب الجمال وهى: "فينك يا حبيبي" من كلمات وألحان عبد العزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس و"أنا رايق" كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي و"زوق" كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا و"مسألة السن" من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا، وسيتم طرح الألبوم عبر جميع منصات الموسيقى والسوشيال ميديا.

يشار إلى أن الشاعر مجدى نجيب كشف عن تعاونه مع الكينج محمد منير، فى ألبومه الجديد "باب الجمال" المقرر طرحه قريبا، من خلال أغنية "ارسم حبيب شبهك"، وهى من كلماته وألحان وجيه عزيز، توزيع رومان بونكا، حيث نشر عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، صورة جمعتهما سويا خلال التحضير للأغنية.